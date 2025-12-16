Soirée crêpes en musique

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Crêpes et galettes sarrasin 8€

Bar et jeux de 18h à minuit (ping-pong, fléchettes, jeux de société, billard et ambiance musicale)

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !

Bar et restauration dès 18h

Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).

Menu

Assiette composée aux produits locaux 12 €

Dessert et glaces à la carte.

> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu

Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron .

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com

English :

Buckwheat pancakes and galettes 8?

Bar and games from 6pm to midnight (ping-pong, darts, board games, billiards and music)

L’événement Soirée crêpes en musique Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)