Soirée crêpes en musique Entraygues-sur-Truyère

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Crêpes et galettes sarrasin 8€
Bar et jeux de 18h à minuit (ping-pong, fléchettes, jeux de société, billard et ambiance musicale)
Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !
Bar et restauration dès 18h
Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).
Assiette composée aux produits locaux 12 €
Dessert et glaces à la carte.
> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu
Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron .
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com
English :
Buckwheat pancakes and galettes 8?
Bar and games from 6pm to midnight (ping-pong, darts, board games, billiards and music)
