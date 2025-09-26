Soirée crêpes et danses bretonnes Le Catelier

Soirée crêpes et danses bretonnes Le Catelier vendredi 26 septembre 2025.

Soirée crêpes et danses bretonnes

55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime

Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose une soirée crêpes et danses bretonnes !

Attention nombre de places limitées

Plus d’infos sur la page facebook

Réservation par mail .

55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie lacourderecre.association@gmail.com

