Soirée Crêpes et Galettes Salle des fêtes de Plounez Paimpol

Soirée Crêpes et Galettes

Salle des fêtes de Plounez Chemin de Landouézec Paimpol Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : 2026-02-28 19:30:00

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée Crêpes et Galettes, organisée par le Comité des fêtes de Plounez. .

Salle des fêtes de Plounez Chemin de Landouézec Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

