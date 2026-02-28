Soirée Crêpes et Galettes Salle des fêtes de Plounez Paimpol

Soirée Crêpes et Galettes Salle des fêtes de Plounez Paimpol samedi 28 février 2026.

Soirée Crêpes et Galettes

Salle des fêtes de Plounez Chemin de Landouézec Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Soirée Crêpes et Galettes, organisée par le Comité des fêtes de Plounez.   .

Salle des fêtes de Plounez Chemin de Landouézec Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Crêpes et Galettes Paimpol a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol