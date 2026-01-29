SOIREE CREPES KARAOKE

Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée Crêpes Karaoké

Foyer rural de Plaisance (34610 St Geniès de Varensal) Samedi 7 Février à 19h00

Tarifs à la crêpe/galette de 2,50€ à 5,50€

Information réservation 04 67 23 69 04 (Pas besoin de réservation)

Soirée Crêpes Karaoké

Foyer rural de Plaisance (34610 St Geniès de Varensal) Samedi 7 Février à 19h00

Tarifs à la crêpe/galette de 2,50€ à 5,50€

Information réservation 04 67 23 69 04 (Pas besoin de réservation) .

Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crêpes Karaoke Evening

Foyer rural de Plaisance (34610 St Geniès de Varensal) Saturday, February 7 at 7:00 pm

Prices: per crêpe/galette from 2.50? to 5.50?

Information booking 04 67 23 69 04 (No booking required)

L’événement SOIREE CREPES KARAOKE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB