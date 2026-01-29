SOIREE CREPES KARAOKE Saint-Geniès-de-Varensal

Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Soirée Crêpes Karaoké
Foyer rural de Plaisance (34610 St Geniès de Varensal) Samedi 7 Février à 19h00
Tarifs à la crêpe/galette de 2,50€ à 5,50€
Information réservation 04 67 23 69 04 (Pas besoin de réservation)
Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04 

English :

Crêpes Karaoke Evening
Foyer rural de Plaisance (34610 St Geniès de Varensal) Saturday, February 7 at 7:00 pm
Prices: per crêpe/galette from 2.50? to 5.50?
Information booking 04 67 23 69 04 (No booking required)

