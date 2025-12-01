Soirée Crêpes Salle d’animations Landeleau
Soirée Crêpes Salle d'animations Landeleau samedi 13 décembre 2025.
Soirée Crêpes à Landeleau !
L’Union Sportive Landeleausienne vous invite à une soirée conviviale et gourmande le samedi 13 décembre à partir de 19h, à la salle d’animations, rue de Rozaon.
> Crêpes à volonté, ambiance chaleureuse et salle chauffée !
> Tarif adulte 12€ Enfant (-12 ans) 6€ .
Salle d’animations Rue de Rozaon Landeleau 29530 Finistère Bretagne
