Soirée Crêpes Salle d’animations Landeleau

Soirée Crêpes

Salle d'animations Rue de Rozaon Landeleau

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Soirée Crêpes à Landeleau !

L’Union Sportive Landeleausienne vous invite à une soirée conviviale et gourmande le samedi 13 décembre à partir de 19h, à la salle d’animations, rue de Rozaon.

> Crêpes à volonté, ambiance chaleureuse et salle chauffée !

> Tarif adulte 12€ Enfant (-12 ans) 6€ .

Salle d’animations Rue de Rozaon Landeleau 29530 Finistère Bretagne

