Soirée crêpes Le Lokal Plouescat

Soirée crêpes

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 21:00:00

2026-02-18

Fabrication de crêpes et repas partagé ! On apprend à tourner et on mange ensemble.

À partir de 6 ans, ouvert à tous sur inscription. .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

English : Soirée crêpes

