Soirée crêpes Le Lokal Plouescat mercredi 18 février 2026.
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18 21:00:00
2026-02-18
Fabrication de crêpes et repas partagé ! On apprend à tourner et on mange ensemble.
À partir de 6 ans, ouvert à tous sur inscription. .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
