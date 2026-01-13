Soirée crêpes Ty Mad Port-Launay
samedi 7 février 2026.
Ty Mad 1 Quai Jacques Pouliquen Port-Launay Finistère
19:30:00
Soirée crêpes au Ty Mad. Au menu 2 crêpes salées et 2 crêpes sucrées 14€
Réservation obligatoire avant le 2 février .
Ty Mad 1 Quai Jacques Pouliquen Port-Launay 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 03 51
