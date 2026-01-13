Soirée crêpes Ty Mad Port-Launay

Soirée crêpes

Ty Mad 1 Quai Jacques Pouliquen Port-Launay Finistère

Début : 2026-02-07 19:30:00

Soirée crêpes au Ty Mad. Au menu 2 crêpes salées et 2 crêpes sucrées 14€

Réservation obligatoire avant le 2 février .

Ty Mad 1 Quai Jacques Pouliquen Port-Launay 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 03 51

