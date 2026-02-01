Soirée crêpes TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Soirée crêpes TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 7 février 2026.
Soirée crêpes
TOUROUVRE Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
Date(s) :
2026-02-07
La paroisse Sainte Céronne et Sainte Anne du Perche vous invite à sa soirée crêpes au profit des pèlerins de Lourdes.
Jazz, jeux pour tous. Enfants 6€ et adultes 18€. .
TOUROUVRE Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 57 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée crêpes
L’événement Soirée crêpes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche