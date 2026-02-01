Soirée crêpes TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Soirée crêpes

TOUROUVRE Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

La paroisse Sainte Céronne et Sainte Anne du Perche vous invite à sa soirée crêpes au profit des pèlerins de Lourdes.

Jazz, jeux pour tous. Enfants 6€ et adultes 18€. .

