Soirée crêpes Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Soirée crêpes

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le comité des fêtes organise une soirée crêpes à la salle des fêtes, dans une ambiance conviviale!

2 formules adultes, 1 formule enfant.

**Sur réservation** auprès du comité des fêtes au **06.74.54.17.26** ou à l’épicerie **Au panier sympa** chez Sylvie .

