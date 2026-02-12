Soirée crêpes Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe
Soirée crêpes Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe samedi 7 mars 2026.
Soirée crêpes
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Le comité des fêtes organise une soirée crêpes à la salle des fêtes, dans une ambiance conviviale!
2 formules adultes, 1 formule enfant.
**Sur réservation** auprès du comité des fêtes au **06.74.54.17.26** ou à l’épicerie **Au panier sympa** chez Sylvie .
+33 6 74 54 17 26
