Soirée Creusoise animée Jouillat
Soirée Creusoise animée Jouillat samedi 14 mars 2026.
Soirée Creusoise animée
Jouillat Creuse
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Kir, assiette gourmande (charcuterie, pâté aux pommes de terre, salade, fromage), dessert et café.
Menu enfant. .
Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 22 00 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Creusoise animée Jouillat a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Grand Guéret