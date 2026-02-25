Soirée Creusoise animée

Jouillat Creuse

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Kir, assiette gourmande (charcuterie, pâté aux pommes de terre, salade, fromage), dessert et café.

Menu enfant. .

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 22 00 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Creusoise animée Jouillat a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Grand Guéret