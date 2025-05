Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV – Grotte de Lascaux IV Montignac-Lascaux, 31 mai 2025 17:30, Montignac-Lascaux.

Dordogne

Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV Grotte de Lascaux IV D704 E Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 73 – 73 – 73 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 17:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

17H30. Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV. Visite Prestige de 2h + dîner gourmand au Café Lascaux. 73€ sur réservation.

Vous avez déjà entendu parlé de la soirée Cro-Magnon ? Oui c’est possible ! Elle fait son grand retour pour le bonheur des curieux, passionnés ou gourmands.

Pendant 2 heures, accompagné d’un médiateur, vous explorez la grotte avec un rythme personnalisé, pour saisir tous les secrets de ce chef-d’œuvre intemporel. Poursuivez votre soirée par la dégustation d’un dîner au Café Lascaux. Installez-vous confortablement en terrasse et profitez d’un délicieux repas au soleil couchant.

La formule de la soirée

• La Visite Prestige en petit groupe pour percer les mystères de Lascaux IV.

• Le dîner au Café Lascaux un menu au choix parmi deux entrées, deux plats et deux desserts, concocté avec des produits frais et locaux. (Hors boissons) .

Grotte de Lascaux IV D704 E

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

English : Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV

17H30. Cro-Magnon evening at Lascaux IV. 2-hour Prestige tour + gourmet dinner at Café Lascaux. 73? upon reservation.

German : Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV

17H30. Cro-Magnon-Abend in Lascaux IV. Zweistündige Prestigeführung + Gourmet-Dinner im Café Lascaux. 73? mit Reservierung.

Italiano :

17H30. Serata Cro-Magnon a Lascaux IV. Visita di prestigio di 2 ore + cena gourmet al Café Lascaux. 73? su prenotazione.

Espanol : Soirée Cro-Magnon à Lascaux IV

17H30. Velada Cromañón en Lascaux IV. Visita de prestigio de 2 horas + cena gastronómica en el Café Lascaux. 73? previa reserva.

