SOIREE CROCHET TRICOT LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 23:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Amenez votre projet en cours !
C’est l’hiver, bon nombre d’entre nous n’ont qu’une envie.. rester blotti chez soi, manger un plat réconfortant et finir ce projet crochet ou tricot qui traine depuis des semaines…
On vous propose de vivre l’expérience, mais ensemble, à la Maison de la Terre !
Que vous soyez amateur.ice.s ou confirmé.e.s, amenez votre projet en cours, on s’occupe du repas ! .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
