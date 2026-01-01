Soirée croques, planches et DJ Chailly-en-Gâtinais
Soirée croques, planches et DJ Chailly-en-Gâtinais vendredi 16 janvier 2026.
Soirée croques, planches et DJ
Chailly-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 01:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Soirée croques, planches et DJ
Soirée croques, planches et DJ de 19h à 1h. Réservation 06 61 56 96 81 .
Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 56 96 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Croques, planks and DJ evening
L’événement Soirée croques, planches et DJ Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-12 par OT GATINAIS SUD