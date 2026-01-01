Soirée croques, planches et DJ

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16 01:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Soirée croques, planches et DJ

Soirée croques, planches et DJ de 19h à 1h. Réservation 06 61 56 96 81 .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 56 96 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Croques, planks and DJ evening

L’événement Soirée croques, planches et DJ Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-12 par OT GATINAIS SUD