Soirée Croupions de Canard Brassempouy

Soirée Croupions de Canard Brassempouy samedi 19 juillet 2025.

Soirée Croupions de Canard

Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Venez participer à la Soirée Croupions de Canard. Au menu Melon/Rillette de canard, Croupions et Frites à volontés, Pastis Landais et Café.

Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

English : Soirée Croupions de Canard

Come and take part in the Duck Rump Evening. On the menu: Melon/Rillette de canard, Croupions et Frites à volontés, Pastis Landais and Coffee.

German : Soirée Croupions de Canard

Nehmen Sie an unserem Abend mit Entenkrusten teil. Auf dem Menü stehen Melone/Entenrillette, Croupions und Pommes frites nach Wunsch, Pastis Landais und Kaffee.

Italiano :

Partecipate alla serata dedicata alla fesa d’anatra. Nel menu: Melone/Rillette de canard, Croupions et Frites à volontés, Pastis Landais e Caffè.

Espanol : Soirée Croupions de Canard

Venga y participe en la velada de rabadilla de pato. En el menú: Melón/Rillette de canard, Croupions et Frites à volontés, Pastis Landais y Café.

