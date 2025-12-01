Soirée Cuba Do Ré Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre
Soirée Cuba Do Ré Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre samedi 27 décembre 2025.
Soirée Cuba Do Ré
Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:30:00
fin : 2025-12-27 23:30:00
Date(s) :
2025-12-27
100 % cubain, venez vous réchauffer au soleil de la Havane avant le Nouvel An.
.
Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
English :
100% Cuban, come and warm up in the Havana sunshine before the New Year.
German :
100 % kubanisch, wärmen Sie sich vor Silvester in der Sonne Havannas auf.
Italiano :
100% cubano, venite a riscaldarvi al sole dell’Avana prima del nuovo anno.
Espanol :
100% cubano, ven a calentarte al sol de La Habana antes del Año Nuevo.
L’événement Soirée Cuba Do Ré Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-11-03 par Royan Atlantique