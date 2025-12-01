Soirée Cuba Do Ré Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre

Soirée Cuba Do Ré

Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27 23:30:00

2025-12-27

100 % cubain, venez vous réchauffer au soleil de la Havane avant le Nouvel An.

Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

English :

100% Cuban, come and warm up in the Havana sunshine before the New Year.

German :

100 % kubanisch, wärmen Sie sich vor Silvester in der Sonne Havannas auf.

Italiano :

100% cubano, venite a riscaldarvi al sole dell’Avana prima del nuovo anno.

Espanol :

100% cubano, ven a calentarte al sol de La Habana antes del Año Nuevo.

