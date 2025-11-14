SOIRÉE CUBAINE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier

SOIRÉE CUBAINE AU DOMAINE DU GRAND PUY

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-11-14

Soirée Cubaine au Domaine du Grand Puy, le 14 novembre !

Laissez-vous emporter par l’ambiance ensoleillée de Cuba, entre musique live et saveurs exotiques.

Le groupe Sabor Cubano vous transportera au cœur de La Havane avec ses rythmes et son énergie communicative.

Cocktails colorés et menu aux inspirations cubaines, imaginés par notre chef pour une expérience pleine de chaleur et d’évasion.

Un cadre élégant, une atmosphère conviviale et le charme unique du Domaine du Grand Puy Montpellier.

Voici le menu aux couleurs de la havane

ENTRÉE

Caraïbe de calamars et gambas

aux haricots rouges, avocats, mangues et vinaigrette aux herbes fraîches

PLAT

Cassolette de marlin (Congri) au lait de coco et citron vert, riz créole, lentilles vertes et banane plantain

ou

Effiloché de jarret et paleron de bœuf (Ropa Vieja) aux épices cubaines, pommes de terre fondantes et potimarron grillé

DESSERT

Gâteau moelleux à l’ananas caramélisé, coulis au rhum de la Havane et glace à la graine de vanille

45 € personne

RÉSA

Domaine du Grand Puy 411, rue du Mas Nouguier, Montpellier

Réservation conseillée 04.11.28.22.30 ou https://domainedugrandpuy.fr/ .

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

Cuban evening at Domaine du Grand Puy, November 14th!

Let yourself be carried away by the sunny atmosphere of Cuba, with live music and exotic flavors.

German :

Kubanischer Abend auf der Domaine du Grand Puy am 14. November!

Lassen Sie sich von der sonnigen Atmosphäre Kubas mitreißen, zwischen Live-Musik und exotischen Geschmäckern.

Italiano :

Serata cubana al Domaine du Grand Puy il 14 novembre!

Lasciatevi trasportare dall’atmosfera solare di Cuba, con musica dal vivo e sapori esotici.

Espanol :

¡Velada cubana en el Domaine du Grand Puy el 14 de noviembre!

Déjese llevar por el ambiente soleado de Cuba, con música en directo y sabores exóticos.

