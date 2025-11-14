SOIRÉE CUBAINE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier
SOIRÉE CUBAINE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier vendredi 14 novembre 2025.
SOIRÉE CUBAINE AU DOMAINE DU GRAND PUY
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Soirée Cubaine au Domaine du Grand Puy, le 14 novembre !
Laissez-vous emporter par l’ambiance ensoleillée de Cuba, entre musique live et saveurs exotiques.
Le groupe Sabor Cubano vous transportera au cœur de La Havane avec ses rythmes et son énergie communicative.
Cocktails colorés et menu aux inspirations cubaines, imaginés par notre chef pour une expérience pleine de chaleur et d’évasion.
Un cadre élégant, une atmosphère conviviale et le charme unique du Domaine du Grand Puy Montpellier.
Voici le menu aux couleurs de la havane
ENTRÉE
Caraïbe de calamars et gambas
aux haricots rouges, avocats, mangues et vinaigrette aux herbes fraîches
PLAT
Cassolette de marlin (Congri) au lait de coco et citron vert, riz créole, lentilles vertes et banane plantain
ou
Effiloché de jarret et paleron de bœuf (Ropa Vieja) aux épices cubaines, pommes de terre fondantes et potimarron grillé
DESSERT
Gâteau moelleux à l’ananas caramélisé, coulis au rhum de la Havane et glace à la graine de vanille
45 € personne
RÉSA
Domaine du Grand Puy 411, rue du Mas Nouguier, Montpellier
Réservation conseillée 04.11.28.22.30 ou https://domainedugrandpuy.fr/ .
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30
English :
Cuban evening at Domaine du Grand Puy, November 14th!
Let yourself be carried away by the sunny atmosphere of Cuba, with live music and exotic flavors.
German :
Kubanischer Abend auf der Domaine du Grand Puy am 14. November!
Lassen Sie sich von der sonnigen Atmosphäre Kubas mitreißen, zwischen Live-Musik und exotischen Geschmäckern.
Italiano :
Serata cubana al Domaine du Grand Puy il 14 novembre!
Lasciatevi trasportare dall’atmosfera solare di Cuba, con musica dal vivo e sapori esotici.
Espanol :
¡Velada cubana en el Domaine du Grand Puy el 14 de noviembre!
Déjese llevar por el ambiente soleado de Cuba, con música en directo y sabores exóticos.
