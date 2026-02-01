Soirée cubaine avec Salsa Campo SARRAGACHIES Sarragachies

Soirée cubaine avec Salsa Campo

2026-02-06 21:00:00

L’assiciation Salsa Campo de Riscle vous convie à une soirée placée sous le signe de la solidarité.

Cette soirée a pour but de récolter argent et médicaments, pour aider, améliorer, soutenir, à notre petite échelle bien sûr, la vie des Cubains qui sont dans une misère certaine.

Une boîte sera à votre disposition pour récolter vos dons .

Tous les profit de cette soirée serviont à acheminer les dons de médicaments à Cuba.

Yordanis, le professeur de danse de l’association, sera aux platines, lui aussi gracieusement pour contribuer à aider son pays.

SARRAGACHIES Foyer Sarragachies 32400 Gers Occitanie

English :

The Salsa Campo association in Riscle invites you to an evening of solidarity.

The aim of this evening is to collect money and medicines to help, improve and support, in our own small way of course, the lives of Cubans who are in dire straits

A box will be at your disposal to collect your donations….

All proceeds from the evening will be used to send donated medicines to Cuba.

Yordanis, the association’s dance instructor, will be on the decks, also graciously contributing to help his country.

Admission

– 6? Members

– 8? Outside

We count on your presence. ??????

