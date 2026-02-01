Soirée cubaine CAPVERN Capvern

Soirée cubaine

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

2026-02-27

Préparez-vous à une nuit 100% cubaine !

Un véritable plat cubain à 15€ uniquement sur réservation Fricassée de poulet tendre mijotée dans une sauce tomate ensoleillée, haricots noirs créoles parfumés, riz basmati… Un voyage culinaire qui respire les Caraïbes.

Zeila, professeure cubaine, vous embarquera dans les pas sensuels de la salsa.

DJ Pat Baloo fera vibrer La Siesta aux rythmes légendaires Buena Vista Social Club, Celia Cruz, Compay Segundo

Réservation au 06 95 96 53 45

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

Get ready for a 100% Cuban night!

A genuine Cuban dish for 15? by reservation only: tender chicken fricassee simmered in a sunny tomato sauce, fragrant Creole black beans, basmati rice? A culinary voyage that exudes the Caribbean.

Cuban teacher Zeila will lead you through the sensual steps of salsa.

DJ Pat Baloo will rock La Siesta to the legendary rhythms of Buena Vista Social Club, Celia Cruz and Compay Segundo

To book, call 06 95 96 53 45

