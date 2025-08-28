Soirée cuisine asiatique Rouffach

Soirée cuisine asiatique Rouffach jeudi 28 août 2025.

Soirée cuisine asiatique

1 avenue de la Gare Rouffach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-28 18:30:00

2025-08-28

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, et déguster une cuisine asiatique savoureuse avec le food truck La cuisine de Carmen.

1 avenue de la Gare Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 46 09 16 fishermanpub68@gmail.com

English :

Come and enjoy the evening in a friendly, musical atmosphere, and sample tasty Asian cuisine with La cuisine de Carmen food truck.

German :

Genießen Sie den Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre und probieren Sie leckere asiatische Küche mit dem Foodtruck La cuisine de Carmen.

Italiano :

Venite a godervi la serata in un’atmosfera amichevole e musicale e assaggiate la gustosa cucina asiatica con il food truck La cuisine de Carmen.

Espanol :

Venga a disfrutar de la velada en un ambiente agradable y musical, y pruebe la sabrosa cocina asiática con el camión de comida La cuisine de Carmen.

