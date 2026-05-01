Soulages-Bonneval

Soirée cuisine Géorgienne

2 chemin du Moulin Soulages-Bonneval Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Menu unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Cap sur le Caucase

Au menu

Entrées

Khachapuri (pain géorgien au fromage fondu, chaud et gourmand)

OU

Badrijani (roulés d’aubergines garnis d’une crème de noix, parfumés aux épices)

Plat Lula Kebab (brochettes de viande hachée grillée, servies avec oignons marinés, lavash et pommes de terre rôties aux épices)

Dessert Baklava (pâtisserie feuilletée aux noix et au miel, douce et parfumée avec une boule de glace)

Suivi d’un shot de Chacha (vodka géorgienne) 25 .

2 chemin du Moulin Soulages-Bonneval 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 32 36

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English :

Heading for the Caucasus

L’événement Soirée cuisine Géorgienne Soulages-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)