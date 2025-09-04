Soirée cuisine libanaise Rouffach

Soirée cuisine libanaise Rouffach jeudi 4 septembre 2025.

Soirée cuisine libanaise

1 avenue de la Gare Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-04 18:30:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, et déguster des spécialités libanaise avec le food truck Vincent.

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, et déguster des spécialités libanaise avec le food truck Vincent. .

1 avenue de la Gare Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 46 09 16 fishermanpub68@gmail.com

English :

Come and enjoy the evening in a friendly, musical atmosphere, and taste Lebanese specialities with Vincent’s food truck.

German :

Genießen Sie den Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre und probieren Sie libanesische Spezialitäten mit dem Foodtruck Vincent.

Italiano :

Venite a godervi la serata in un’atmosfera amichevole e musicale e a gustare le specialità libanesi del food truck Vincent.

Espanol :

Venga a disfrutar de la velada en un ambiente agradable y musical, y pruebe algunas especialidades libanesas del camión de comida Vincent.

L’événement Soirée cuisine libanaise Rouffach a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach