Soirée cuisse de boeuf à la broche – Saint-Dié-des-Vosges 5 juillet 2025 20:00

Vosges

Soirée cuisse de boeuf à la broche Maison de quartier du Villé Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

L’association « Sous la Bure » organise une soirée cuisse de boeuf à la broche avec animation DJ. Nombre de places limité, sur réservation uniquement.Tout public

25 .

Maison de quartier du Villé

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 87 36 23 90 souslabure@sfr.fr

English :

The « Sous la Bure » association is organizing an evening of beef on the spit with DJ entertainment. Limited number of places, by reservation only.

German :

Der Verein « Sous la Bure » organisiert einen Abend mit Ochsenkeule am Spieß und DJ-Animation. Begrenzte Anzahl an Plätzen, nur mit Reservierung.

Italiano :

L’associazione « Sous la Bure » organizza una serata a base di carne allo spiedo con intrattenimento di DJ. Posti limitati, solo su prenotazione.

Espanol :

La asociación « Sous la Bure » organiza una velada de ternera a la brasa amenizada por un DJ. Plazas limitadas, solo con reserva previa.

L’événement Soirée cuisse de boeuf à la broche Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES