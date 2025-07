Soirée Cult’ : Animal Crossing dans l’œil des expertes Académie du Climat Paris

Soirée Cult’ : Animal Crossing dans l’œil des expertes Académie du Climat Paris jeudi 10 juillet 2025 .

Soirée Cult’ : Animal Crossing dans l’œil des expertes Académie du Climat Paris Jeudi 10 juillet, 19h00 Entrée libre sur inscription

Tom Nook, clochettes & coups de pelle : redécouvrez Animal Crossing lors d’une soirée gratuite avec deux expertes en économie et géosciences

Jeudi 10 juillet à 19h, les Soirées Cult’ rouvrent leurs portes d’embarquement pour une soirée qui vous fera voir Animal Crossing sous de véritables nouveaux horizons ! Au cours d’une balade sur le jeu ponctuée de jeux et cadeaux à remporter, deux expertes en économie et géosciences vous proposeront de creuser sous les falaises pour voir ce qui s’y cache, et faire tomber les empires économiques. Oui, Tom Nook, prends garde à toi et tes clochettes !

Vol DODO 0710 à destination de l’Académie du Climat, embarquement gratuit, sur inscription obligatoire : soiree-animalcrossing.eventbrite.fr

Une soirée organisée par le CELESTE Lab et Instant Science, avec le soutien du CNRS, de l’IPSL et du ministère de la Culture.

Banque, crédits et clochettes : le capitalisme sous toutes ses facettes

Que vous soyez du fan club de Tom Nook ou de ceux qui le détestent, force est de constater que son empire est inébranlable. Mais entre les ressources infinies et les propositions de crédits : comment fonctionne réellement cette économie kawaii ? Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au Centre d’Economie de la Sorbonne et conseillère scientifique à l’Institut Veblen, nous éclairera sur les mécaniques économiques pas si absurdes derrière ce monde où l’argent pousse littéralement sur les arbres !

La vie sans contrainte de coups de pelle sans conséquences

Grâce au Remod’île, New Horizons a porté la personnalisation de son environnement à un tout autre niveau. Mais dans la vraie vie, nos petites créations humaines n’auraient-elles pas risqué de mettre en danger la paisible vie insulaire ? Nos falaises créées artificiellement seraient-elles solides ? Le placement des rivières proposé par Nintendo est-il bien pérenne ? Autant de questions qui méritent d’être creusées, avec Pauline Delorme, maîtresse de conférences au département de géologie à l’ENS-PSL.

Des jeux, un grand quiz et des cadeaux à remporter !

Tout au long de la soirée, nos discussions seront rythmées par une balade directement dans Animal Crossing: New Horizons. Mais vous serez également au cœur de l’action avec plusieurs animations qui testeront vos connaissances sur la licence… et votre oreille musicale, grâce aux talents de Kéké Laglisse ! À la clé : des cadeaux à remporter, généreusement offerts par nos partenaires comme Le Coffre à Flonflons qui proposera aux grands gagnants de repartir avec 5 adorables figurines à l’effigie d’habitants Animal Crossing, une sublime lanterne de Céleste admirant les étoiles, ainsi qu’une carte cadeau pour shopper vos objets dérivés préférés sur leur boutique en ligne !

D’autres surprises à venir.

Infos pratiques

Rendez-vous le jeudi 10 juillet 2025 à l’Académie du Climat (2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris).

Ouverture des portes à 18h50. Lancement des animations et interventions à 19h. Fin aux alentours de 20h30.

Entrée sur inscription et gratuite. Les places sont garanties jusqu’à 19h, sinon redistribuées aux personnes sur place (avec possible intervention de Resetti… assurez-vous d’être disponibles !).

Public conseillé : à partir de 16 ans.

Organisateurs et partenaires

Le CELESTE Lab, Instant Science, IPSL, le CNRS, le ministère de la Culture, l’Académie du Climat, le Coffre à Flonflons

Envie de prolonger l’expérience ?

Les Soirées Cult’ c’est quoi ?

Les Soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Ou retrouvez toutes les infos des Soirées Cult’ à venir sur instantscult.fr

Instants Cult’ : des comptes Instagram, TikTok et Twitch pour décrypter la pop culture

Les comptes Instagram et TikTok Instants Cult’ décryptent régulièrement séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitch pour des instants de décryptage de séries et films du moment et partager un moment détendu entre sciences et pop culture.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T20:30:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/soiree-cult-animal-crossing-dans-lil-des-expertes-tickets-1412440320019?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Paris