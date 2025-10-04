Soirée Cult’ Harry Potter, Carrefour des Sciences et des Arts Médiathèque La Manufacture Villefranche-de-Rouergue

Soirée Cult’ Harry Potter, Carrefour des Sciences et des Arts Samedi 4 octobre, 15h30 Médiathèque La Manufacture Aveyron

à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T17:00

Plongez dans l’univers fascinant d’Harry Potter pour partager un moment magique au carrefour des sciences et de la pop culture. Décrypter les symboles, redécouvrir les mythes et les légendes ou encore reconnaître les sorts cachés… Si vous pensez connaître Harry Potter sur les bout des doigts, venez affronter les autres participants au travers de quizz, de blind-test et autres surprises !

Médiathèque La Manufacture 19 Place Bernard Lhez, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 0565455945 https://villefranche-de-rouergue.fr/pole-culturel La Manufacture comporte différents “univers” :

– rez-de-chaussée : accueil, espace de convivialité “La Bazz” (consultation de la presse), ludothèque (300 jeux), espace vidéo et son (postes d’écoute, casque virtuel), collection Jazz Panassié,

– 1er étage : espace jeunesse, espaces de travail (devoirs, études, recherches), “salle des machines” (ordinateurs), archives du XIXe siècle à 1940 et livres anciens,

– 2e étage : espace dédié aux adultes et adolescents : romans, livres, science-fiction, BD, documents, coin lecture (accès pour les déficients visuels), coin ados avec casques de réalité augmentée,

– 3e étage ou “Soleilho” : espace polyvalent ouvert à de la médiation, des ateliers, des expositions temporaires, et à des initiatives associatives.

La Manufacture, c’est aussi : un fonds local, des documentaires et des fictions, sans oublier les animations, les expositions temporaires, les présentations thématiques, les contes, les lectures, les conférences et les accueils de groupe.

Carrefour des Sciences et des Arts