Soirée cult’ Jurassic Park Prayssac

Soirée cult’ Jurassic Park Prayssac vendredi 26 septembre 2025.

Soirée cult’ Jurassic Park

38 rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

La mairie de Prayssac, la Réserve Naturelle d’intérêt géologique du Lot et l’association Carrefour des Sciences et des Arts sont heureux de vous proposer une soirée Cult’ sur le thème de Jurassic Park !

Plongez dans l’univers de Jurassic Park avec le paléontologue Quentin Vautrin ! Qu’est-ce que le métier de paléontologue ? Comment trouve-t-on les sites de fouilles avec des fossiles ? Quels dinosaures de Jurassic Park et Jurassic World ont vraiment existé ? Lesquels sont 100% fictifs ? Qui est vraiment le roi des dinos ? Quelles techniques ont été utilisées pour reproduire les dinosaures dans les films ? Comment sait-on ce que l’on sait sur les dinosaures ? Où en est la science ! Et si on imaginait un Jurassic du Quercy ça donnerait quoi ?! Ces questions (et bien d’autres) sont abordées joyeusement pendant cette soirée à grand renfort de de quiz interactifs, d’extraits vidéos, jeux et lots à gagner ! Sans oublier les iconiques sachets de pop corn de nos soirées cult’.

A partir de 8 ans.

38 rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

The Mairie de Prayssac, the Réserve Naturelle d?Intérêt Géologique du Lot and the Carrefour des Sciences et des Arts association are pleased to invite you to a Cult? evening on the theme of Jurassic Park!

Dive into the world of Jurassic Park with paleontologist Quentin Vautrin! What does it mean to be a paleontologist? How are fossils found at excavation sites? Which dinosaurs from Jurassic Park and Jurassic World really existed? Which are 100% fictional? Who really is the king of the dinos? What techniques were used to reproduce the dinosaurs in the films? How do we know what we know about dinosaurs? Where does science stand? And what if we were to imagine a « Jurassic of Quercy »! These questions (and many others) will be cheerfully addressed during the evening, with interactive quizzes, video clips, games and prizes to be won! Not forgetting the iconic popcorn bags of our cult evenings.

Ages 8 and up.

German :

Das Rathaus von Prayssac, das Naturschutzgebiet von geologischem Interesse im Lot und der Verein Carrefour des Sciences et des Arts freuen sich, Ihnen einen Kultabend zum Thema Jurassic Park anbieten zu können!

Tauchen Sie mit dem Paläontologen Quentin Vautrin in die Welt von Jurassic Park ein! Was ist der Beruf des Paläontologen? Wie findet man Ausgrabungsstätten mit Fossilien? Welche Dinosaurier aus Jurassic Park und Jurassic World haben wirklich existiert? Welche sind zu 100 % fiktiv? Wer ist wirklich der König der Dinos? Welche Techniken wurden verwendet, um die Dinosaurier in den Filmen nachzubilden? Woher wissen wir, was wir über Dinosaurier wissen? Wie weit ist die Wissenschaft! Und wenn man sich ein « Jurassic du Quercy » vorstellen würde, wie sähe das aus?! Diese Fragen (und viele andere) werden an diesem Abend mit interaktiven Quizfragen, Videoausschnitten, Spielen und Preisen fröhlich beantwortet! Und nicht zu vergessen: die ikonischen Popcorntüten unserer Kultabende.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Il Municipio di Prayssac, la Riserva Naturale di Interesse Geologico del Lot e l’associazione Carrefour des Sciences et des Arts sono lieti di invitarvi a una serata Cult? sul tema di Jurassic Park!

Tuffatevi nel mondo di Jurassic Park con il paleontologo Quentin Vautrin! Cosa significa essere un paleontologo? Come si trovano i siti fossili? Quali dinosauri di Jurassic Park e Jurassic World sono realmente esistiti? Quali sono al 100% di fantasia? Chi è davvero il re dei dinosauri? Quali tecniche sono state utilizzate per riprodurre i dinosauri nei film? Come facciamo a sapere quello che sappiamo sui dinosauri? A che punto è la scienza! E cosa succederebbe se immaginassimo un « Giurassico del Quercy »? Queste domande (e molte altre) saranno affrontate con gusto durante la serata, con quiz interattivi, video clip, giochi e premi in palio! Senza dimenticare gli iconici sacchetti di popcorn delle nostre serate cult.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

El Ayuntamiento de Prayssac, la Reserva Natural de Interés Geológico del Lot y la asociación Carrefour des Sciences et des Arts tienen el placer de invitarle a una velada Cult? sobre el tema de Parque Jurásico

Sumérjase en el universo de Parque Jurásico de la mano del paleontólogo Quentin Vautrin ¿Qué significa ser paleontólogo? ¿Cómo se encuentran los yacimientos de fósiles? ¿Qué dinosaurios de Jurassic Park y Jurassic World existieron realmente? ¿Cuáles son 100% ficticios? ¿Quién es realmente el rey de los dinosaurios? ¿Qué técnicas se utilizaron para reproducir los dinosaurios de las películas? ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre los dinosaurios? ¿En qué punto se encuentra la ciencia? ¿Y qué pasaría si imagináramos un « Jurásico del Quercy »? Estas preguntas (y muchas otras) se abordarán con gusto durante la velada, con pruebas interactivas, videoclips, juegos y premios Sin olvidar las icónicas bolsas de palomitas de nuestras veladas de culto.

A partir de 8 años.

