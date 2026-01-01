Soirée culturelle autour des pays scandinaves Médiathèque Freyming-Merlebach

Soirée culturelle autour des pays scandinaves

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

10

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Le Danemark, la Norvège et la Suède seront mis à l’honneur au cours de cette soirée. Lors d’un apéritif culturel, les dégustations se mêleront aux traditions, aux contes folkloriques, à l’Histoire des Vikings, au fameux hygge et aux jeux autour de ces trois pays. Sur inscription auprès de la médiathèque.Tout public

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

English :

The evening will focus on Denmark, Norway and Sweden. During a cultural aperitif, tastings will mingle with traditions, folk tales, Viking history, the famous hygge and games based on these three countries. Please register with the media library.

