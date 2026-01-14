SOIRÉE CULTURELLE DES ASSOCIATIONS THUIRINOISES Thuir

BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les Associations culturelles thuirinoises vous invitent à une grande soirée.
Rendez-vous le 7 février 2026 pour deux spectacles à 16h30 et 20h30.

Billetterie ouverte dès 14h30….
BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 

English :

Thuirin’s cultural associations invite you to a great evening.
Join us on February 7, 2026 for two shows at 4.30pm and 8.30pm.

Tickets open at 2.30pm….

