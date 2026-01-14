SOIRÉE CULTURELLE DES ASSOCIATIONS THUIRINOISES Thuir
BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 – 3
Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Les Associations culturelles thuirinoises vous invitent à une grande soirée.
Rendez-vous le 7 février 2026 pour deux spectacles à 16h30 et 20h30.
Billetterie ouverte dès 14h30….
BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Thuirin’s cultural associations invite you to a great evening.
Join us on February 7, 2026 for two shows at 4.30pm and 8.30pm.
Tickets open at 2.30pm….
