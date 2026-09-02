Soirée culturelle : l’Hospitalité Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 1 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Soirée culturelle : l’Hospitalité
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Dans un monde en crise, un autre mode de vie est à expérimenter.
Les éco-lieux, l’habitat-partagé, les réseaux alternatifs fleurissent en France. Et si l’hospitalité était la clef ? Mais, qu’est-ce que l’hospitalité aujourd’hui ?
19h, Éko-Lieu La Boussole, 8 Le Terme.
Participation libre & consciente + un temps autour d’un verre.
Sur inscription.
Eko Boussole 05 53 80 69 13 – contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Soirée culturelle : l’Hospitalité
L’événement Soirée culturelle : l’Hospitalité Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
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