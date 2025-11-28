SOIRÉE CUT KILLER PAVILLON AUGUSTINE Le Pavillon Augustine Trouville-sur-Mer

SOIRÉE CUT KILLER PAVILLON AUGUSTINE

Le Pavillon Augustine 6 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 23:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le 28 novembre dès 23h30, Cut Killer enflamme le Pavillon Augustine jusqu’à 2h58. Réservation obligatoire et aucun accès sans bracelet. Ceux sans table peuvent le récupérer la veille sur place. Entrée le jour J dès 23h31 uniquement avec bracelet. Nuit garantie 100% bon son !

Le Pavillon Augustine accueille Cut Killer pour une nuit électrisante ! Une soirée exclusive où le DJ emblématique fera vibrer le dancefloor jusqu’à 2h58.

Aucun accès le jour J sans bracelet !

La réservation est obligatoire.

Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir une table, il sera tout de même possible de participer à la soirée

rendez-vous au Pavillon Augustine au plus tard la veille de l’évènement pour récupérer votre bracelet.

Le jour J, l’entrée sera possible à partir de 23h31, uniquement pour les personnes déjà munies de leur bracelet.

Une nuit exceptionnelle vous attend préparez-vous à danser jusqu’au bout ! .

Le Pavillon Augustine 6 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 98 40 48

English : SOIRÉE CUT KILLER PAVILLON AUGUSTINE

On November 28 from 11:30pm, Cut Killer sets the Augustine Pavilion alight until 2:58am. Reservations required and no access without a wristband. Those without a table can pick it up on site the day before. D-day entry from 11:31pm with wristband only. 100% good sound guaranteed!

German : SOIRÉE CUT KILLER PAVILLON AUGUSTINE

Am 28. November ab 23.30 Uhr bringt Cut Killer den Augustiner-Pavillon bis 2.58 Uhr zum Kochen. Es besteht Reservierungspflicht und kein Zugang ohne Armband. Wer keinen Tisch hat, kann ihn am Vortag vor Ort abholen. Einlass am Tag X ab 23.31 Uhr nur mit Armband. Garantierte Nacht mit 100% gutem Sound!

Italiano :

Il 28 novembre, a partire dalle 23.30, i Cut Killer daranno fuoco al Pavillon Augustine fino alle 2.58. La prenotazione è obbligatoria e non è possibile accedere senza un braccialetto. Se non avete un tavolo, potete prenderne uno sul posto la sera prima. Ingresso il giorno stesso dalle 23.31 solo con braccialetto. 100% di buon suono garantito!

Espanol :

El 28 de noviembre, a partir de las 23.30 h, Cut Killer incendiará el Pavillon Augustine hasta las 2.58 h de la madrugada. La reserva es obligatoria y no se podrá acceder sin pulsera. Si no dispone de mesa, puede recogerla in situ la noche anterior. Entrada el mismo día a partir de las 23.31 h únicamente con pulsera. ¡100% buen sonido garantizado!

L’événement SOIRÉE CUT KILLER PAVILLON AUGUSTINE Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Trouville