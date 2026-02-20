Soirée Cuvée Scène Locale, millésime 2025 Joué-lès-Tours

Soirée Cuvée Scène Locale, millésime 2025

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2026-03-12 19:00:00

2026-03-12 23:30:00

Date(s) :

2026-03-12

0ème Soirée Cuvée Scène Locale consacrée à la scène musicale tourangelle.

Organisée par plusieurs médiathèques du département, Le Temps Machine, 37 Degrés et en partenariat avec Prog et Radio Campus, cette soirée live entend enrichir votre culture musicale tourangelle et vous faire découvrir les lauréats de ce millésime 2025.

Entrée libre. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

0th Cuvée Scène Locale evening dedicated to the local music scene.

Organized by a number of local media libraries, Le Temps Machine, 37 Degrés and in partnership with Prog and Radio Campus, this live evening is designed to enrich your musical culture in Touraine.

