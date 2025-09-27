Soirée Da Bahia Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
Soirée Da Bahia
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-27 21:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
L’association Angoleiros Do Mar Trégor propose cette soirée
*Roda de capoeira
*Concert Samba Guitare, Chant, Percussions avec Charel et Caatinga
*Initiation Samba et Samba de Coc .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25
