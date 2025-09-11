Soirée d’accueil des étudiants – Jeudi 11 septembre à l’ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

Soirée d’accueil des étudiants – Jeudi 11 septembre à l’ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles jeudi 11 septembre 2025.

Soirée d’accueil des étudiants – Jeudi 11 septembre à l’ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles Jeudi 11 septembre, 20h15 Entrée gratuite sur inscription

Soirée d’accueil des étudiants – Jeudi 11 septembre à l’ENAC Toulouse

Dans le cadre de la rentrée, l’ENAC organise une soirée d’accueil destinée à l’ensemble des étudiants du campus. Cet événement est également ouvert au public extérieur !

Cours d’Honneur – ENAC

Jeudi 11 septembre – 20h15

Au programme :

20h15 – Spectacle de rue comique : HEAVY MOTORS (compagnie Société Protectrice de Petites Idées), présenté dans de nombreux festivals et scènes européennes.

21h – Concert du BAL CRADE, groupe festif aux influences variées : métal irlandais, funk folklorique, …

Un service de restauration sera disponible sur place, ainsi qu’une buvette.

Entrée gratuite sur inscription.

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T23:30:00.000+02:00

1

https://www.enac.fr/fr/soiree-daccueil-des-etudiants-jeudi-11-septembre-a-lenac

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude