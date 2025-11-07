SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Bélarga Hérault

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Vous habitez Belarga depuis octobre 2024 ? Faîtes vous connaître auprès de la Mairie pour assister à la soirée d’accueil des nouveaux arrivants !

La municipalité de Bélarga vous souhaite la bienvenue.

Un apéritif sera offert à l’issue de la rencontre

Bélarga 34230 Hérault Occitanie

English :

Have you been living in Belarga since October 2024? Please contact the Town Hall to attend the welcome evening for new arrivals!

The municipality of Belarga welcomes you.

An aperitif will be offered at the end of the meeting

German :

Sie wohnen seit Oktober 2024 in Belarga? Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, um am Begrüßungsabend für Neuankömmlinge teilzunehmen!

Die Gemeinde Belarga heißt Sie herzlich willkommen.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Aperitif angeboten

Italiano :

Vivete a Belarga da ottobre 2024? Contattate il Municipio per informarvi sulla possibilità di partecipare alla serata di benvenuto per i nuovi arrivati!

Il Comune di Belarga vi dà il benvenuto.

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo

Espanol :

¿Vive en Belarga desde octubre de 2024? Póngase en contacto con el Ayuntamiento para informarse sobre la posibilidad de asistir a la velada de bienvenida para los recién llegados

El municipio de Belarga le da la bienvenida.

Se ofrecerá un aperitivo al final de la reunión

