Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud Salle des Conférences Aubusson

Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud

Salle des Conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Vous avez emménagé sur la Communauté de communes Creuse Grand Sud en 2024 et 2025 ?

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée d’accueil des nouveaux habitants, en partenariat avec la commune d’Aubusson.

Venez rencontrer les élus, les services de la Communauté de communes et ses partenaires qui vous feront découvrir les ressources et les richesses de votre nouveau territoire?!

Inscrivez-vous à la soirée de bienvenue via ce formulaire: https://forms.gle/4LorPojoNMYkMWEd8

À 17h30 et sur inscription, une visite de la ville est proposée par Faustine de l’Office du Tourisme intercommunal Aubusson-Felletin (places limitées). .

Salle des Conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

