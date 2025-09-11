SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac
SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac jeudi 11 septembre 2025.
SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS EN VALLÉE DE L’HÉRAULT
Parc Camalcé Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
Présentation des services et des élus intercommunaux et buffet apéritif.
Pour toutes les personnes installées depuis août 2024.
Présentation des services et des élus intercommunaux et buffet apéritif.
Pour toutes les personnes installées depuis août 2024. .
Parc Camalcé Gignac 34150 Hérault Occitanie communication@cc-vallee-herault.fr
English :
Presentation of services and intercommunal elected officials and buffet aperitif.
For all those settled in since August 2024.
German :
Vorstellung der interkommunalen Dienste und Abgeordneten und Aperitif-Buffet.
Für alle Personen, die sich seit August 2024 niedergelassen haben.
Italiano :
Presentazione dei servizi e dei rappresentanti eletti dell’ente intercomunale e aperitivo a buffet.
Per tutti coloro che si sono trasferiti dall’agosto 2024.
Espanol :
Presentación de los servicios y cargos electos de la entidad intermunicipal y aperitivo buffet.
Para todos los que se han mudado desde agosto de 2024.
L’événement SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac a été mis à jour le 2025-08-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT