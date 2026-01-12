Soirée dance floor avec DJ Poulet Ambrugeat
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze
Multi-plumages et poly-sons… DJ Poulet fait à gogo des trous dans les grillages !
Sautons des perchoirs, désertons les pondoirs et ondulons crêtes et croupions !!
Participation libre
Bar et petite restauration sur place. Horaire du café vendredi de 14h à 23h, samedi de 9h à 23h et dimanche de 9h à 18h .
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
