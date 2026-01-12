Soirée dance floor avec DJ Poulet

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée dance floor avec DJ Poulet

Multi-plumages et poly-sons… DJ Poulet fait à gogo des trous dans les grillages !

Sautons des perchoirs, désertons les pondoirs et ondulons crêtes et croupions !!

Participation libre

Bar et petite restauration sur place. Horaire du café vendredi de 14h à 23h, samedi de 9h à 23h et dimanche de 9h à 18h .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dance floor avec DJ Poulet

L’événement Soirée dance floor avec DJ Poulet Ambrugeat a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze