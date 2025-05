Soirée Dance Party – Zone commerciale Capvern Capvern, 24 mai 2025 19:00, Capvern.

Hautes-Pyrénées

Soirée Dance Party

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Avec la survoltée DJette Carmela aux platines !

Rock’n’Roll, Swing, West Coast, Lindy-Hop, Salsa, Bachata, Kizomba…

Une nuit de feu vous attend sur la piste !

Côté assiette ?

Du goût et des braises

– Côte à l’os pour 2 50€ (sur réservation)

– Brochettes gourmandes dès 15€ (poulet, cœur de canard, bœuf…)

– notre ardoise habituelle du Sud-Ouest

Une soirée à danser, à manger, à vivre !

Renseignements / Réservations 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

With DJette Carmela on the decks!

Rock?n?Roll, Swing, West Coast, Lindy-Hop, Salsa, Bachata, Kizomba?

A night of fire awaits you on the dancefloor!

On the plate?

Taste and embers

– Bone-in chop for 2 ? 50? (on reservation)

– Gourmet skewers from 15? (chicken, duck heart, beef?)

– our usual Southwestern slate

An evening of dancing, eating and living!

Information / Booking: 06 95 96 53 45

German :

Mit der überdrehten DJette Carmela an den Plattentellern!

Rock?n?Roll, Swing, West Coast, Lindy-Hop, Salsa, Bachata, Kizomba?

Eine feurige Nacht erwartet Sie auf der Tanzfläche!

Was gibt es auf dem Teller?

Geschmack und Glut

– Knochenrippe für 2 ? 50? (auf Vorbestellung)

– Feinschmeckerspieße ab 15? (Huhn, Entenherz, Rind?)

– unsere übliche Schiefertafel aus dem Südwesten

Ein Abend zum Tanzen, Essen und Leben!

Informationen und Reservierungen: 06 95 96 53 45

Italiano :

Con la DJette Carmela alla consolle!

Rock’n’Roll, Swing, West Coast, Lindy-Hop, Salsa, Bachata, Kizomba?

Una notte di fuoco vi aspetta sulla pista da ballo!

Cosa c’è nel piatto?

Gusto e calore:

– Braciola con osso per 2 persone ? 50 (prenotazione obbligatoria)

– Spiedini gourmet a partire da ? 15 (pollo, cuore d’anatra, manzo?)

– il nostro abituale menu del Sud-Ovest

Una serata in cui si balla, si mangia e si vive!

Informazioni / Prenotazione: 06 95 96 53 45

Espanol :

Con la DJ Carmela a los platos

Rock?n?Roll, Swing, West Coast, Lindy-Hop, Salsa, Bachata, Kizomba?

Una noche de fuego te espera en la pista de baile

¿Qué hay en el plato?

Sabor y calor:

– Chuleta con hueso para 2 ? 50 (reserva obligatoria)

– Pinchos gourmet a partir de 15€ (pollo, corazón de pato, ternera…)

– nuestro menú habitual del Suroeste

¡Una velada para bailar, comer y vivir!

Información / Reservas: 06 95 96 53 45

L’événement Soirée Dance Party Capvern a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65