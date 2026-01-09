Soirée Dance with drag Beaune
Soirée Dance with drag Beaune samedi 21 février 2026.
13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or
DANCE WITH DRAG EDITION 2 La soirée qui fait briller tes nuits revient pour une deuxième édition !
Samedi 21 février de 20h à 1h
Ciné-Club, Les Ateliers du Cinéma Beaune
Une soirée de folie de 1980 à 2020 !
Prépare toi à danser, rire et briller ! .
13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 83 20
