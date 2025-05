Soirée dancing Bal, Concert, Spectacle participatit – Salle Max Pol Fouchet Saint-Vaast-la-Hougue, 17 mai 2025 21:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

Soirée dancing Bal, Concert, Spectacle participatit Salle Max Pol Fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Un soir de bal populaire, la salle se remplit puis se vide de ses danseurs, hommes et femmes, au fil de l’Histoire.

Pour être plus précis, «Le petit bal», passe de 1836 et larvée du Front Populaire, à la période de l’occupation, la libération, les années 50, Mai 68 jusqu’au début des années 30 .

Les différents personnages se croisent, nous livrent des petits moments de vie. comme nous avons déjà tous vécus.

Des histoires intimes se font et se défont, se développent sous nos yeux, pour raconter comme dans un souvenir, des soirs de Bal.

Salle des fêtes de St-Vaast-la-Hougue Bar et Buvette sur place

Réservation > asso.arkanso@gmail.com

Salle Max Pol Fouchet 46 Rue Maréchal Foch

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie asso.arkanso@gmail.com

English : Soirée dancing Bal, Concert, Spectacle participatit

One evening at a popular ball, the room fills up and then empties of its dancers, men and women alike, as history unfolds.

To be more precise, « Le petit bal » takes us from 1836 and the latent Front Populaire, to the Occupation, the Liberation, the 1950s, May ’68 and the early ’30s.

The various characters cross paths, giving us little moments in life that we’ve all experienced.

Intimate stories come and go, unfolding before our very eyes, telling the story of an evening at a ball.

St-Vaast-la-Hougue village hall Bar and refreshments on site

Booking > asso.arkanso@gmail.com

German :

An einem Abend auf einem Volksball füllt und leert sich der Saal mit seinen Tänzern, Männern und Frauen, im Laufe der Geschichte.

Um genauer zu sein, geht « Le petit bal » von 1836 und der Volksfront über die Besatzungszeit, die Befreiung, die 50er Jahre, Mai 68 bis hin zu den frühen 30er Jahren.

Die verschiedenen Charaktere begegnen sich und erzählen uns kleine Momente des Lebens, wie wir sie alle schon einmal erlebt haben.

Intime Geschichten entstehen und vergehen, entwickeln sich vor unseren Augen, um wie in einer Erinnerung von den Abenden auf dem Ball zu erzählen.

Salle des fêtes de St-Vaast-la-Hougue Bar und Getränke vor Ort

Reservierung > asso.arkanso@gmail.com

Italiano :

Una sera, durante un ballo popolare, la sala si riempie e poi si svuota dei suoi ballerini, uomini e donne, mentre la storia si svolge.

Per essere più precisi, « Le petit bal » va dal 1836 e dal latente Front Populaire, al periodo dell’Occupazione, della Liberazione, degli anni Cinquanta, del Maggio 68 e dei primi anni Trenta.

I diversi personaggi si incrociano, regalandoci piccoli momenti di vita che tutti abbiamo vissuto.

Storie intime si susseguono e si dispiegano davanti ai nostri occhi per raccontare la storia di una serata di ballo.

Sala del villaggio di St-Vaast-la-Hougue Bar e rinfreschi in loco

Prenotazione > asso.arkanso@gmail.com

Espanol :

Una noche, en un baile popular, la sala se llena y luego se vacía de sus bailarines, hombres y mujeres por igual, mientras se desarrolla la historia.

Para ser más precisos, « Le petit bal » va desde 1836 y el latente Front Populaire, hasta el periodo de la Ocupación, la Liberación, los años 50, Mayo del 68 y los primeros años 30 del siglo XX.

Los diferentes personajes se cruzan, regalándonos pequeños momentos de la vida que todos hemos vivido.

Historias íntimas van y vienen, desplegándose ante nuestros ojos para contarnos la historia de una velada en un baile.

Sala del pueblo de St-Vaast-la-Hougue Bar y refrescos in situ

Reservas > asso.arkanso@gmail.com

L’événement Soirée dancing Bal, Concert, Spectacle participatit Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Cotentin Le Val de Saire