Soirée dancing DJ Coco Loco ZAC du Mont-de-Magny Gisors

Soirée dancing DJ Coco Loco

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Programmation de musique généraliste pour la soirée dancing animée par DJ Coco Loco qui fera danser la Vache à Lunettes.   .

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

