Soirée dancing DJ Coco Loco ZAC du Mont-de-Magny Gisors

Soirée dancing DJ Coco Loco
ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Programmation de musique généraliste pour la soirée dancing animée par DJ Coco Loco qui fera danser la Vache à Lunettes. .
ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
