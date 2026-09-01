AGENDA · Avranches
Soirée dancing rétro Bar Le Ti’Boussa Avranches
samedi 26 septembre 2026 · Bar Le Ti'Boussa · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Soirée dancing rétro
Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez danser sur les musiques de votre choix, années 60 à 80, avec Marie-Noëlle, ses deux platines et ses 700 disques. .
Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée dancing rétro
L’événement Soirée dancing rétro Avranches a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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