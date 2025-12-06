Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée d’animation Culturelle africaine Espace René Fallet Crosne

Soirée d’animation Culturelle africaine

Espace René Fallet AV Jean Jaurès 29bis, 91560 Crosne Crosne Essonne

Tarif : 25 – 25 – 150 EUR

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Soirée d’animation musicale africaine avec des artistes, stylistes, conteurs autour de la gastronomie africaine.
Espace René Fallet AV Jean Jaurès 29bis, 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France +33 6 66 20 94 63  contact@cicp-group.com

English :

An evening of African musical entertainment with artists, stylists, storytellers and African gastronomy.

German :

Abend mit afrikanischer Musikunterhaltung mit Künstlern, Stylisten und Geschichtenerzählern rund um die afrikanische Gastronomie.

Italiano :

Una serata di intrattenimento musicale africano con artisti, stilisti, cantastorie e gastronomia africana.

Espanol :

Una velada de entretenimiento musical africano con artistas, estilistas, cuentacuentos y gastronomía africana.

