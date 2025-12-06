Soirée d’animation Culturelle africaine Espace René Fallet Crosne
Soirée d’animation Culturelle africaine Espace René Fallet Crosne samedi 6 décembre 2025.
Soirée d’animation Culturelle africaine
Espace René Fallet AV Jean Jaurès 29bis, 91560 Crosne Crosne Essonne
Tarif : 25 – 25 – 150 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Soirée d’animation musicale africaine avec des artistes, stylistes, conteurs autour de la gastronomie africaine.
.
Espace René Fallet AV Jean Jaurès 29bis, 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France +33 6 66 20 94 63 contact@cicp-group.com
English :
An evening of African musical entertainment with artists, stylists, storytellers and African gastronomy.
German :
Abend mit afrikanischer Musikunterhaltung mit Künstlern, Stylisten und Geschichtenerzählern rund um die afrikanische Gastronomie.
Italiano :
Una serata di intrattenimento musicale africano con artisti, stilisti, cantastorie e gastronomia africana.
Espanol :
Una velada de entretenimiento musical africano con artistas, estilistas, cuentacuentos y gastronomía africana.
L’événement Soirée d’animation Culturelle africaine Crosne a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine