Soirée d'anniversaire 30 ans de l'UTT – Troyes, 24 mai 2025 20:00

Tarif : 12 – 12 – 10 Eur

2025-05-24 20:00:00

Au programme

> Concerts d’artistes locaux et étudiants (Yves Romao, No Brain, Three Eyed Cat, DJ set étudiant…)

> Animations étudiantes,

> Restauration & boissons locales,

> Feu d’artifice et bien plus encore.



Un événement ouvert à toutes et tous à ne pas manquer ! .

Université de Technologie de Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 37 36 96 20

