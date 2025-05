Soirée d’anniversaire de la Brasserie de Senlis – Senlis, 17 mai 2025 17:00, Senlis.

Oise

Soirée d’anniversaire de la Brasserie de Senlis 8 rue des Spahis Senlis Oise

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Pour célébrer les 4 ans de la Brasserie de Senlis, une grande soirée de fête vous est proposée Concert live de 19h à 22h par le groupe ‘Association de Malfaiteurs’, foodtruck ‘La Cabane de Papa Ours’, spécialiste des burgers et de la poutine, et évidemment, la fameuse bière de Senlis… Ambiance et bonne humeur seront également au rendez-vous ! .

8 rue des Spahis

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 35 55 16 85 info@brasseriedesenlis.com

