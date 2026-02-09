Soirée d’annonce du festival Binic Folks Blues Festival Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Soirée d’annonce du festival Binic Folks Blues Festival

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

La Nef D Fous organise un weekend pour la présentation du programme complet du festival et son affiche (réalisée par Zanzim!).

Samedi

Le groupe The Leather Gallery (BZH/UK) enflammera la scène après la présentation de la programmation.

Dimanche

Trois concerts organisés pour votre plus grand plaisir, avec

Crocodile Boogie (BZH)

Kino Motel (AUS)

Léa Martinez (FR)

Et ensuite pour clôturer la soirée, After Party du DJ Nef Crew !

– la boutique de la Nef D Fous

– La Friperie PIOSH, pour regarnir vos dressings

– Gaby et son foodtruck “Une Frite Une Fois” pour se rassasier des meilleurs burgers de l’Ouest.

Gratuit pour les adhérents. Achat des billets sur place. .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée d’annonce du festival Binic Folks Blues Festival Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme