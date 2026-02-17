SOIREE DANSANTE 80′-90′ MAIRIE Le Pègue
SOIREE DANSANTE 80′-90′ MAIRIE Le Pègue samedi 14 mars 2026.
SOIREE DANSANTE 80′-90′
MAIRIE 70 André Chauvin Le Pègue Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 02:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Soirée Dansante années 80′-90′ avec le DJ A.COUSTON.
Petite restauration et buvette sur place (food truck salé et sucré) 1 boisson offerte, si vous êtes costumé.
.
MAIRIE 70 André Chauvin Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 73 36 16 lepegueenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80′-90′ Dance Party with DJ A.COUSTON.
Snacks and refreshments on site (sweet and savoury food truck) 1 free drink if you’re in costume.
L’événement SOIREE DANSANTE 80′-90′ Le Pègue a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes