Soirée Dansante 80’s Villefranche-de-Rouergue

Soirée Dansante 80’s

Chemin de 13 Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée disco du Rotary au profit de France Alzheimer et Dassos danser pour la bonne cause !

A partir de 19h Diner avec Chants Corses (D. Dutheil) et soirée dansante années 80.

Réservation obligatoire 06 61 66 31 96

Billets en vente à l’Office de Tourisme et à la Cave Mont le Viaur. 12 .

Chemin de 13 Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Rotary disco to benefit France Alzheimer and Dassos: dancing for a good cause!

