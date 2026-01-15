Soirée Dansante 80’s Villefranche-de-Rouergue
Soirée Dansante 80’s Villefranche-de-Rouergue samedi 7 février 2026.
Soirée Dansante 80’s
Chemin de 13 Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Soirée dansante
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Soirée disco du Rotary au profit de France Alzheimer et Dassos danser pour la bonne cause !
A partir de 19h Diner avec Chants Corses (D. Dutheil) et soirée dansante années 80.
Réservation obligatoire 06 61 66 31 96
Billets en vente à l’Office de Tourisme et à la Cave Mont le Viaur. 12 .
Chemin de 13 Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Rotary disco to benefit France Alzheimer and Dassos: dancing for a good cause!
