Soirée dansante 90’-2000’ Domaine El Campo Salle de réception Mées

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Grande soirée dansante 90’-2000’ au Domaine El Campo;
À partir de 19h, profitez d’un blind-test et de tapas avant d’enflammer la piste dès 21h avec DJ Dom’s.
Pour les familles qui veulent vivre l’expérience complète, un spectacle équestre féérique est proposé à 18h.
Vous êtes libres de participer uniquement à la soirée dansante (10€ adultes 5€ enfants) ou de choisir l’une des formules incluant spectacle et blind-test.
Réservation obligatoire .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
