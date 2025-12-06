Soirée dansante 90’-2000’ Domaine El Campo Salle de réception Mées

Soirée dansante 90’-2000’

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Grande soirée dansante 90’-2000’ au Domaine El Campo;

À partir de 19h, profitez d’un blind-test et de tapas avant d’enflammer la piste dès 21h avec DJ Dom’s.

Pour les familles qui veulent vivre l’expérience complète, un spectacle équestre féérique est proposé à 18h.

Vous êtes libres de participer uniquement à la soirée dansante (10€ adultes 5€ enfants) ou de choisir l’une des formules incluant spectacle et blind-test.

Réservation obligatoire .

