Soirée dansante à Authon-du-Perche Authon-du-Perche

Salle des fêtes Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
L’amicale de Charbonnières organise une soirée dansante.
Partagez un moment convivial autour d’une poule au riz et laissez-vous entraîner sur la piste avec Royal Musette.
Réservation repas au 06.08.63.18.19 ou au 06.36.96.80.10 jusqu’au 14/02.
20€/adulte | 10€/enfant
Salle des fêtes Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 63 18 19
English :
L’amicale de Charbonnières is organizing a dance party.
Share a convivial moment over a poulet au riz and let yourself be carried away on the dance floor with Royal Musette.
Meal reservations on 06.08.63.18.19 or 06.36.96.80.10 until 14/02.
20 adult | 10 children
